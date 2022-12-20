Об этом сообщает Daily Mail .

Источники отмечают, что на эту идею Инфантино вдохновил коммерческий успех ЧМ-2022, финишировавший 18 ноября в Катаре. Международная федерация футбольных ассоциаций заработала на турнире рекордные 7,1 млрд евро, что почти на 1 млрд больше, чем было получено на ЧМ-2018.

Ожидается, что изменения произойдут не раньше 2030 года, поскольку в настоящее время невозможно внести изменения в международный календарь.

Идею Инфантино поддерживают в Африке и в Азии. Также известно, что ранее в Европе и Северной Америке выступили против предложения руководителя глобального развития ФИФА Арсен Венгера проводить ЧМ каждые два года.

Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины.

5 декабря сообщалось, что ФИФА рассматривает три варианта нового формата чемпионата мира по футболу 2026 с участием 48 сборных.

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