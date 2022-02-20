Из-за регулярных обстрелов на линии разграничения закрыли КПВВ "Счастье"

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 19 февраля российские оккупанты трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".

"Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права. Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ. Благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора у людей была возможность спасаться от сложной социально-экономической ситуации, которую на временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ", - заявили в штабе ООС.

Исходя из этого, командующим Объединенными силами было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала видео совершенного 19 февраля обстрела пожарной части в городе Счастье, Луганской области.

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