Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по ЧП", - написал начальник области.

В поселке Краматорской территориальной общины на одном из прудов частичного разрушения потерпел водосбросный шлюз. В результате происходит неконтролируемый сброс воды.

Сообщается, что по состоянию на 16.30 вода продолжает прибывать.

"Областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций", - подчеркнул Кириленко.

Специалисты создают бетонное заграждение и расчищают углубление, по которому течет река, для минимизации последствий разлива. Также людей из пострадавших домов расселяют во временное жилье.