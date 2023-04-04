Из-за разрушения шлюза на пруду в Краматорске подтоплено около 260 жилых домов
В Краматорске Донецкой области в результате разрушения шлюза 4 апреля вода на пруду подтопила около 260 домов жителей
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по ЧП", - написал начальник области.
В поселке Краматорской территориальной общины на одном из прудов частичного разрушения потерпел водосбросный шлюз. В результате происходит неконтролируемый сброс воды.
Сообщается, что по состоянию на 16.30 вода продолжает прибывать.
"Областная военная администрация координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской военных администраций", - подчеркнул Кириленко.
Специалисты создают бетонное заграждение и расчищают углубление, по которому течет река, для минимизации последствий разлива. Также людей из пострадавших домов расселяют во временное жилье.
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