Из-за разрушения плотины на реке Ирпень затапливается деревня Демидов. Фотофакт
В Демидове, Киевской области, где ведутся активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза полного затопления села
Как свидетельствуют фото, вода уже стоит во дворах людей, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН .
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"Вода поступает из Киевского водохранилища из-за разрушенной плотины", - говорят местные жители.
Дальнейший рост уровня воды практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов, отмечается в сообщении.
- Напомним, по долине расположенной к западу от Киева реки Ирпень проходит линия фронта и передний край обороны украинской столицы.
- Украинцы жестко пресекли недавнюю попытку россиян форсировать реку Ирпень у села Мощун и закрепиться на берегу.
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