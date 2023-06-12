Об этом он сказал в эфире " Радио Свобода ".

Он пояснил, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище ниже, чем необходимо, чтобы двигаться по Крымскому каналу.

"В Крым водоснабжение не происходит, потому что в Каховском хранилище намного ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать. При условии нашей деоккупации, мы тоже не сможем их обеспечить на первых порах водой", - объяснил Сирота.

В свою очередь, по словам гендиректора Укргидроэнерго, первое время проблемы водоснабжения могут возникнуть в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"Будет страдать от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Приблизительно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от проблем водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метров (это мы называем "мертвой зоной") уже заборы не работают", – рассказал он.

Однако пока проблем с водоснабжением нет, правительство планирует увеличить скважины в указанных областях, чтобы обеспечить водой гражданское население.

"На сегодняшний день еще нет проблем. Насколько нам известно, что у Кривого Рога есть запасы на 1,5-2 месяца. Никополь и остальные города, которые страдают от подтопления, там довозится вода. Было поручение премьера быстро увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и в Днепровской областях. В первую очередь это возле больниц, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Где это невозможно, будет проводиться довоз питьевой воды. А потом будут работать, чтобы была техническая вода", - комментирует Сирота.