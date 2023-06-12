Из-за разрушения Каховской ГЭС вода в Крым не будет поступать еще год, — Укргидроэнерго
Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что из-за разрушения Каховской ГЭС от нехватки воды будут страдать 4 области, а в Крым вода не будет поступать как минимум год
Об этом он сказал в эфире " Радио Свобода ".
Он пояснил, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище ниже, чем необходимо, чтобы двигаться по Крымскому каналу.
"В Крым водоснабжение не происходит, потому что в Каховском хранилище намного ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать. При условии нашей деоккупации, мы тоже не сможем их обеспечить на первых порах водой", - объяснил Сирота.
В свою очередь, по словам гендиректора Укргидроэнерго, первое время проблемы водоснабжения могут возникнуть в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
"Будет страдать от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Приблизительно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от проблем водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метров (это мы называем "мертвой зоной") уже заборы не работают", – рассказал он.
Однако пока проблем с водоснабжением нет, правительство планирует увеличить скважины в указанных областях, чтобы обеспечить водой гражданское население.
"На сегодняшний день еще нет проблем. Насколько нам известно, что у Кривого Рога есть запасы на 1,5-2 месяца. Никополь и остальные города, которые страдают от подтопления, там довозится вода. Было поручение премьера быстро увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и в Днепровской областях. В первую очередь это возле больниц, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Где это невозможно, будет проводиться довоз питьевой воды. А потом будут работать, чтобы была техническая вода", - комментирует Сирота.
- В микрорайоне Остров в Херсоне полностью затоплено 18 скважин, из которых качали воду - они нуждаются в полном восстановлении. Также восстановление нуждается в водоотводе в микрорайоне Корабел.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное