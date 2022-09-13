Из-за разгрома в Украине РФ понадобятся годы, чтобы возобновить подразделения, предназначенные для противодействия НАТО, - британская разведка
Российские подразделения, предназначенные для противодействия НАТО, были существенно ослаблены из-за потерь во время войны в Украине
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
В британской разведке отмечают, что выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, подчиненной западному военному округу. Она понесла значительные потери на начальном этапе полномасштабного вторжения в Украину и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.
"Первая гвардейская танковая армия была одной из самых престижных в РФ и предназначалась для обороны Москвы и проведения контрударов в случае войны с НАТО. Поскольку она и другие формирования западного военного округа понесли большие потери, силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, РФ понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 13 сентября Министерство обороны США заявило, что Россия преимущественно сдала свои позиции украинским силам в окрестностях Харькова на северо-востоке, а многие российские войска отходят через государственную границу.
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