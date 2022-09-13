Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке отмечают, что выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, подчиненной западному военному округу. Она понесла значительные потери на начальном этапе полномасштабного вторжения в Украину и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.

"Первая гвардейская танковая армия была одной из самых престижных в РФ и предназначалась для обороны Москвы и проведения контрударов в случае войны с НАТО. Поскольку она и другие формирования западного военного округа понесли большие потери, силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, РФ понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - пришли к выводу в разведке Британии.

13 сентября Министерство обороны США заявило, что Россия преимущественно сдала свои позиции украинским силам в окрестностях Харькова на северо-востоке, а многие российские войска отходят через государственную границу.

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