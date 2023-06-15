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Из-за расовой дискриминации: Starbucks должен выплатить $25 млн бывшей сотруднице

15 июня, 2023 четверг
06:45
Экономика

Компания Starbucks обязана выплатить бывшей сотруднице компенсацию в размере 25,6 млн долларов в связи с судебным иском о расовой дискриминации

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что в 2018 году в одном из кафе Starbucks в Филадельфии произошло событие, где одного из двух темнокожих мужчин не допустили к использованию туалета, поскольку он ничего не купил. Работники обратились к мужчинам с просьбой покинуть заведение. Согласно сообщениям, работники кафе позвонили в полицию после их отказа. Правоохранители задержали их.

Арест двух мужчин был снят на видео и распространен в Интернете, что вызвало широкомасштабные протесты. В результате Starbucks приняла решение закрыть все свои 8 тысяч магазинов в США на один день, с целью проведения тренингов по борьбе с предубеждениями для своих работников.

По данным CBS, госпожа менеджер Филлипс уволили, а руководитель магазина, где произошел инцидент, который был темнокожим, сохранил свою работу.

"В 2019 году госпожа Филлипс подала в суд на Starbucks, обвинив их в неправомерном увольнении и несправедливом наказании "белых" работников, таких как она, в ответ на аресты", - говорится в сообщении.

Федеральное жюри в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила федеральные гражданские права госпожи Филлипс, а также закон штата, запрещающий дискриминацию по признаку расы, присудив 600 000 долларов компенсации и 25 млн долларов в виде штрафа.

  • Напомним, что 24 мая 2022 стало известно, что компания Starbucks навсегда закрыла свой бизнес в России, временно остановив работу в РФ еще в начале марта.
Новости
США
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