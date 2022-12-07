Из-за ракетных ударов РФ повреждено 350 газовых объектов в Украине
Потери газодобывающих мощностей составляют около 700 млн. долларов. Нынешний отопительный сезон в Украине будет самым трудным
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева.
По словам руководителя государственной энергетической компании, недавние атаки РФ на Украину повредили 350 объектов добычи природного газа. Хотя добыча должна быть восстановлена в основном до конца года.
"Мы все понимаем, что энергия – это еще одно оружие... и мы получили серьезные удары российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, и также пострадала инфраструктура добычи газа", – сказал Чернышев.
Он отметил, что потеря газодобывающих мощностей составляет около 700 миллионов долларов.
"Мы начали отопительный сезон – ожидаем, что он будет самым трудным", – добавил Чернышев.
Также Алексей Чернышев, возглавивший НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре этого года. сообщил, что еще одним из приоритетов остается вывод компании из дефолта, о котором Нафтогаз объявил в июле и таким образом стал первой украинской компанией, сделавшей это с начала российского вторжения 24 февраля.
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