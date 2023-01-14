Из-за ракетной атаки России есть задержки поездов. Больше всего тех, что из Харькова
Из-за вражеской ракетной атаки три рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа, пять рейсов задерживаются в пределах часа
Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику, сообщает официальный ТГ-канал УЗ.
Наибольшие задержки рейсов:
№45/46 Харьков — Ужгород (+2 ч 22 мин),
№15/15 Харьков — Рахов (+1 ч 35 мин),
№93/94 Харьков - Хелм (+ 1 ч 35 мин).
"Ситуация на вокзалах страны сейчас контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и харьковский, где сложнейшая ситуация с энергоснабжением", - уверяют в Укрзализныце.
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