Из-за ракетной атаки России есть задержки поездов. Больше всего тех, что из Харькова

Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику, сообщает официальный ТГ-канал УЗ.

Наибольшие задержки рейсов:

№45/46 Харьков — Ужгород (+2 ч 22 мин),

№15/15 Харьков — Рахов (+1 ч 35 мин),

№93/94 Харьков - Хелм (+ 1 ч 35 мин).

"Ситуация на вокзалах страны сейчас контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и харьковский, где сложнейшая ситуация с энергоснабжением", - уверяют в Укрзализныце.

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