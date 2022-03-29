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Из-за ракетного удара на Харьковщине погиб один человек, семеро ранены

29 мартa, 2022 вторник
01:05
война с Россией

В результате ракетного удара российских войск 28 марта по Люботину Харьковской области один человек погиб, еще семеро получили ранения

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по городу Люботин Харьковского района Харьковской области. Удар повредил 7 домов и автомобиль. Также стало известно, что под завалами одного из домов обнаружено тело погибшего мужчины. Семь человек получили ранения.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

  • Напомним, 28 марта оккупанты снова нанесли ракетный удар по нефтебазе на Ровенщине.
  • Добавим, что сейчас противник ослаблен и дезориентирован, а значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил.

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