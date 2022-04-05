Из-за ракетного обстрела РФ произошла утечка химикатов в Тернопольской области, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram.



"4 апреля в 23:30 на Тернопольщину снова была совершена атака. Вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО в Кременецком районе. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров", - написал он.



По состоянию на утро замеры не показали увеличения уровня вредных веществ.



"Однако повторные пробы выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква. Жителям территорий по руслу реки Иква Кременецкого района рекомендуем не использовать воду из колодцев как питьевую. Также запрещается лов рыбы", - добавил Труш.



Он отметил, что в населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода.



"Экологические последствия не являются критическими. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется", - подытожил глава ОВА.

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