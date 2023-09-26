Из-за радиационных правил: Apple прислала Франции обновление для iPhone 12

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник во французском цифровом министерстве.

Apple собирается обновить программное обеспечение, чтобы разрешить спор об уровне радиации с iPhone 12, после того как Франция остановила продажи телефонов. Тестирование европейской страны показало превышенный предел радиационного излучения.

Франция угрожала отзывом, если Apple не произведет обновления программного обеспечения.

Американская компания отрицала и предоставила результаты нескольких своих лабораторий и независимых сторонних производителей, подтверждающих ее соответствие всем действующим нормам и стандартам SAR в мире. Однако 15 сентября Apple объявила, что выпустит обновление программного обеспечения, чтобы адаптироваться к методам тестирования, используемым во Франции.

Что предшествовало

Национальное радиочастотное агентство (ANFR) во Франции приказало Apple прекратить продажи iPhone 12s во Франции после тестов, которые, по его словам, показали удельный коэффициент поглощения телефона (SAR) – меру скорости радиочастотной энергии, поглощенной организмом от единицы оборудования – было выше, чем разрешено законом.

Аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии телом на уровне 5,74 Вт на килограмм во время тестов, моделировавших, когда телефон держали в руке или держали в кармане штанов. Европейским эталоном является удельная мощность поглощения 4,0 Вт на кг. Тесты показали, что телефон соответствует так называемым стандартам SAR, когда он лежит в кармане куртки или сумке, но не в руках или у лица.