Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Из-за увеличения количества генераторов в Украине вырос и спрос на горючее по меньшей мере на 10%. И эта цифра будет увеличиваться. Поскольку количество ввозимых в Украину генераторов ежедневно увеличивается. Поэтому до какого предела увеличится использование горючего сейчас спрогнозировать трудно", - пояснил Леушкин.



Директор группы компаний PRIME подчеркнул, что логистика по поставкам горючего в Украину работает в ограниченных возможностях.

"Увеличение использования генераторов и горючего значительно больше нагружает логистику в страну. И сейчас в Украине очень ограниченные возможности по логистике. Мы завозим горючее в Украину в очень ограниченных количествах", - добавил он.

Киев 22 декабря получил от Дании 9 мощных генераторов , восемь из которых установят в котельных для обеспечения теплоснабжения в домах горожан.

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