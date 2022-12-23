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Из-за работы генераторов использование горючего в Украине увеличится на 10%, - директор группы компаний PRIME Леушкин

23 декабря, 2022 пятница
11:15
Экономика

Директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин рассказал, что спрос на топливо в Украине вырос на 10% из-за массового использования генераторов

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Из-за увеличения количества генераторов в Украине вырос и спрос на горючее по меньшей мере на 10%. И эта цифра будет увеличиваться. Поскольку количество ввозимых в Украину генераторов ежедневно увеличивается. Поэтому до какого предела увеличится использование горючего сейчас спрогнозировать трудно", - пояснил Леушкин.

Директор группы компаний PRIME подчеркнул, что логистика по поставкам горючего в Украину работает в ограниченных возможностях.

"Увеличение использования генераторов и горючего значительно больше нагружает логистику в страну. И сейчас в Украине очень ограниченные возможности по логистике. Мы завозим горючее в Украину в очень ограниченных количествах", - добавил он.

  • Киев 22 декабря получил от Дании 9 мощных генераторов , восемь из которых установят в котельных для обеспечения теплоснабжения в домах горожан.

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Украина
война с Россией
Енергия
блэкаут
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