Из-за работы генераторов использование горючего в Украине увеличится на 10%, - директор группы компаний PRIME Леушкин
Директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин рассказал, что спрос на топливо в Украине вырос на 10% из-за массового использования генераторов
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Из-за увеличения количества генераторов в Украине вырос и спрос на горючее по меньшей мере на 10%. И эта цифра будет увеличиваться. Поскольку количество ввозимых в Украину генераторов ежедневно увеличивается. Поэтому до какого предела увеличится использование горючего сейчас спрогнозировать трудно", - пояснил Леушкин.
Директор группы компаний PRIME подчеркнул, что логистика по поставкам горючего в Украину работает в ограниченных возможностях.
"Увеличение использования генераторов и горючего значительно больше нагружает логистику в страну. И сейчас в Украине очень ограниченные возможности по логистике. Мы завозим горючее в Украину в очень ограниченных количествах", - добавил он.
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