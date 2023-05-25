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Из-за "происшествия" в Белгородской области Россия будет выискивать резервы или может призвать на помощь ОДКБ, - полковник СБУ Костенко

25 мая, 2023 четверг
11:26
Война с Россией

Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, считает, что на Белгородщину российские подразделения не будут перебрасываться с какого-либо направления или участка фронта

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Слышал информацию, что россияне собираются одну из бригад перебросить на Белгородскую область. Я думаю, что противник будет выискивать внутренние резервы где-то в Российской Федерации, потому что понимает, что "происшествие" на Белгородщине имело цели и задачи, кроме борьбы добровольцев с режимом Путина, еще и оттянуть какую-то часть российских войск на эту территорию", - заметил полковник СБУ.

Роман Костенко добавил, что в РФ понимают: если снять некоторые подразделения с какого-то опасного направления, где Украина может начать свои активные действия, соответственно, это будет угрозой тем российским войскам, которые там расположены.

"Я думаю, что противник будет выискивать какие-то внутренние резервы, чтобы перекрыть ту территорию. Или будут призывать помочь ОДКБ, потому что напали на суверенное государство и его территорию. Здесь уже вопрос к членам ОДКБ, которые понимают полный зашквар вступления в эту войну. К тому же Россия сама не знает, где вообще есть ее границы. Будет интересно наблюдать за этим на геополитическом уровне, а также за тем, что сейчас будет происходить на поле боя", - сказал Костенко.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
  • Поздним вечером 22 мая в росСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
  • Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил , что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
  • РФ заявила , что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальных загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
  • 24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр уверена, что события на Белгородщине заставили военное руководство РФ задуматься о перегруппировке своих воюющих в Украине сил
Мир
Россия
Белгород
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