Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Слышал информацию, что россияне собираются одну из бригад перебросить на Белгородскую область. Я думаю, что противник будет выискивать внутренние резервы где-то в Российской Федерации, потому что понимает, что "происшествие" на Белгородщине имело цели и задачи, кроме борьбы добровольцев с режимом Путина, еще и оттянуть какую-то часть российских войск на эту территорию", - заметил полковник СБУ.

Роман Костенко добавил, что в РФ понимают: если снять некоторые подразделения с какого-то опасного направления, где Украина может начать свои активные действия, соответственно, это будет угрозой тем российским войскам, которые там расположены.

"Я думаю, что противник будет выискивать какие-то внутренние резервы, чтобы перекрыть ту территорию. Или будут призывать помочь ОДКБ, потому что напали на суверенное государство и его территорию. Здесь уже вопрос к членам ОДКБ, которые понимают полный зашквар вступления в эту войну. К тому же Россия сама не знает, где вообще есть ее границы. Будет интересно наблюдать за этим на геополитическом уровне, а также за тем, что сейчас будет происходить на поле боя", - сказал Костенко.