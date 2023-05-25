Из-за "происшествия" в Белгородской области Россия будет выискивать резервы или может призвать на помощь ОДКБ, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, считает, что на Белгородщину российские подразделения не будут перебрасываться с какого-либо направления или участка фронта
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Слышал информацию, что россияне собираются одну из бригад перебросить на Белгородскую область. Я думаю, что противник будет выискивать внутренние резервы где-то в Российской Федерации, потому что понимает, что "происшествие" на Белгородщине имело цели и задачи, кроме борьбы добровольцев с режимом Путина, еще и оттянуть какую-то часть российских войск на эту территорию", - заметил полковник СБУ.
Роман Костенко добавил, что в РФ понимают: если снять некоторые подразделения с какого-то опасного направления, где Украина может начать свои активные действия, соответственно, это будет угрозой тем российским войскам, которые там расположены.
"Я думаю, что противник будет выискивать какие-то внутренние резервы, чтобы перекрыть ту территорию. Или будут призывать помочь ОДКБ, потому что напали на суверенное государство и его территорию. Здесь уже вопрос к членам ОДКБ, которые понимают полный зашквар вступления в эту войну. К тому же Россия сама не знает, где вообще есть ее границы. Будет интересно наблюдать за этим на геополитическом уровне, а также за тем, что сейчас будет происходить на поле боя", - сказал Костенко.
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