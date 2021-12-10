Из-за продолжения транзита товаров из Беларуси: глава МИД Литвы подал в отставку

Об этом сообщает издание Delfi .

"Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введенных США санкций и понимаю, как это сказывается на репутации правительства Литвы. Прошу Вас принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки" , – говорится в заявлении к премьеру Ингриды Шимоните.



Премьер, в свою очередь, заявила, что не приняла решения.

Накануне Ландсбергис заявил, что планирует уйти в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Белоруськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией "Литовские железные дороги", несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.