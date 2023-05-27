Из-за проблем в Белгородской области по всей РФ не хватает курятины, - СМИ
В России наблюдается физический дефицит кур-бройлеров и филе. Одной из причин этого могут быть трудности, с которыми сталкиваются производители в Белгородской области
Об этом 27 мая 2023 года написала российская деловая газета "Ведомости".
Дефицит объемов подтвердили источники "Ведомостей" в одной из федеральных розничных сетей. Представитель крупного мясопереработчика также заявил, что на рынке происходит "перераспределение потоков".
"Одной из причин этого могут быть трудности, с которыми сталкиваются производители Белгородской области. По данным Федеральной службы государственной статистики России, регион является лидером по промышленному производству мяса птицы в стране", - отмечает издание.
В январе - апреле 2023 года в России было произведено 2,17 млн тонн мяса птицы (в живом весе), из которых на Белгородскую область приходится 12,1% (260 400 тонн).
Компания Metro сообщила о росте спроса на куриное мясо, но заверила, что не зафиксировала дефицита объемов курятины. Другие ритейлеры (X5 Group, "Магнит", "Лента" и "ВкусВилл") не ответили на вопросы "Ведомостей".
Оптовые цены на курятину упали до самого низкого уровня с начала года. Это связано с увеличением предложения продукции. В приграничных регионах "существуют проблемы", связанные с "поставкой сырья, ингридиентами для выращивания курицы, а также логистикой", отмечают "Ведомости".
Как пишегн газета, активы компаний "Ресурс" и "Черкизово", крупнейших производителей мяса птицы в России, расположены именно в Белгородской области.
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