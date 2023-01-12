Из-за пробелов марафона "Единых новостей" у более 50% украинцев источником информации являются телеграмм-каналы, - председатель Комитета избирателей Кошель
Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, отметил, что каждый десятый телеграмм-канал является физическим подразделением, работающим на Россию
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Формат марафона "Единых новостей" привел к очень серьезным пробелам и проблемам. Более 50% граждан Украины первоисточником информации имеют разнообразные и иногда анонимные телеграмм-каналы. Каждый десятый телеграмм-канал является фсбшным подразделением, которое работает на Россию. То есть через формат загон всех" в единое информационное пространство, если бы это удобно не было власти, PR и пропаганды, однако, мы получили существенные пробелы. Алексей Кошель.
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