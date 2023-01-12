Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Формат марафона "Единых новостей" привел к очень серьезным пробелам и проблемам. Более 50% граждан Украины первоисточником информации имеют разнообразные и иногда анонимные телеграмм-каналы. Каждый десятый телеграмм-канал является фсбшным подразделением, которое работает на Россию. То есть через формат загон всех" в единое информационное пространство, если бы это удобно не было власти, PR и пропаганды, однако, мы получили существенные пробелы. Алексей Кошель.

3 января стало известно, сколько стоил бюджету новогодний концерт , который показали в телемарафоне: госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заплатили 5,7 млн грн за создание программы "Единые. В Новый Год вместе"

10 января шеф-редактор проекта "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила, что единственный марафон уже не необходим с точки зрения нацбезопасности и телеканалы устали от этого формата.