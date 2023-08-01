Об этом информирует Reuters.

Юристы CCDH заявляют, что соцсеть Илона Маска якобы запугивает тех, кто откровенно критикует подстрекательство, ненависть и вредоносный контент в интернете. Они также утверждают, что у обвинений нет никаких доказательств.

Иск касается новости, вышедшей в июле. В нем были опубликованы результаты исследования Центра противодействия цифровой ненависти, по которым в Twitter усилился язык ненависти к меньшинствам.

Компания X и ее гендиректор Линда Яккарино назвали отчет Центра ложью и заявила, что он основывается на наборе ложных, обманчивых и устаревших показателей, которые используются без учета контекста. Соцсеть подчеркнула, что CCDH получил доступ к ее данным без разрешения и обвинил его в нарушении правил пользования.

Потому платформа в понедельник подала в суд.

Что известно о Twitter после приобретения соцсети Маском

27 октября в прошлом году стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter.

Впоследствии Маск распустил совет директоров, а затем поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

4 ноября 2022 года Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Уже 5 ноября работники Twitter подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор планировал ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.

11 ноября того года Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

8 января 2023 года компания в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по доверию и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента. Позже в СМИ появилась информация о том, что более 500 рекламодателей приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.

4 апреля Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

Впоследствии бизнесмен заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .

14 апреля в социальной сети пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

24 апреля стало известно, что в соцсети возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков.

Впоследствии владелец Twitter Илон Маск заявил , что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет.

7 мая компания признала , что функция "Коло", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.

10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.

А впоследствии американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.

Илон Маск сообщил , что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.