"Из-за предвзятости": ЮАР объявила о выходе из Международного уголовного суда
Южно-Африканская Республика выйдет из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина
Такое решение приняла властная партия Африканского национального конгресса (АНК), которая имеет большинство в парламенте, заявил президент страны Сырил Рамафоса, пишет "Радио Свобода".
"Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью суда относительно определенных ситуаций", – сказал президент ЮАР.
Для выхода из Международного уголовного суда решение должен утвердить парламент, в котором Африканский национальный конгресс имеет большинство.
"Мы, как правительство, осознаем свои юридические обязательства", – заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня.
Ранее власти ЮАР сообщили, что проведут консультации с Россией из-за ситуации с возможным визитом Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. В Кремле после выдачи ордера на арест Путина говорили, что решения о его поездке на саммит пока нет.
- В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.
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