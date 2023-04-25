Такое решение приняла властная партия Африканского национального конгресса (АНК), которая имеет большинство в парламенте, заявил президент страны Сырил Рамафоса, пишет "Радио Свобода".

"Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью суда относительно определенных ситуаций", – сказал президент ЮАР.

Для выхода из Международного уголовного суда решение должен утвердить парламент, в котором Африканский национальный конгресс имеет большинство.

"Мы, как правительство, осознаем свои юридические обязательства", – заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня.

Ранее власти ЮАР сообщили, что проведут консультации с Россией из-за ситуации с возможным визитом Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе. В Кремле после выдачи ордера на арест Путина говорили, что решения о его поездке на саммит пока нет.