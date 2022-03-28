Из-за предупреждения Роскомнадзора: российская "Новая газета" останавливает работу до конца войны в Украине

Об этом говорится в заявлении издания.



"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы останавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге – до окончания "специальной операции на территории Украины". С уважением, редакция "Новой газеты", - говорится в сообщении.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам нескольких российских изданий. Среди них была и "Новая газета".

Роскомнадзор запретил публикацию интервью на территории РФ.