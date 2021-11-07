Из-за пожара приостановлено производство на Днепровском металлургическом заводе

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области рассказывает Еспресо.TV.



"6 ноября в 10:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, произошедшем по адресу: город Днепр, Новокодацкий район, улица Ударников, на территории АО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского", - говорится в сообщении спасателей.



Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали. Огнем повреждены силовые электрические кабели длиной 30 погонных метров в металлическом коробе.











Погибших и пострадавших нет.



Пожар локализован в 12:10 и полностью ликвидирован в 13:33.



Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.



К ликвидации были привлечены 29 специалистов личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb