Из-за пожара приостановлено производство на Днепровском металлургическом заводе
Технологический процесс на Днепровском металлургическом заводе им. Петровского временно приостановлен из-за пожара
Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области рассказывает Еспресо.TV.
"6 ноября в 10:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, произошедшем по адресу: город Днепр, Новокодацкий район, улица Ударников, на территории АО "Евраз-ДМЗ" им. Петровского", - говорится в сообщении спасателей.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали. Огнем повреждены силовые электрические кабели длиной 30 погонных метров в металлическом коробе.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 12:10 и полностью ликвидирован в 13:33.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
К ликвидации были привлечены 29 специалистов личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.
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