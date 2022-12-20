Об этом в эфире Еспресо заявил депутат городского совета Днепра Камиль Примаков.

"Это (отсутствие света, - ред) ситуация связана с электроподстанцией Южномаша. Там произошел пожар после перепадов напряжения. Большое количество жителей Днепра, живущего у завода, остается без света и тепла. Сегодня уже части жителей дали тепло. Как сообщают коммунальщики , к вечеру будет восстановлен свет", - сказал он.