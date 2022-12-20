Из-за пожара на подстанции Южномаша большая часть жителей Днепра осталась без света и тепла, - депутат горсовета
В Днепре произошел пожар на электроподстанции завода Южмаш, без света и тепла осталось значительное количество людей
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат городского совета Днепра Камиль Примаков.
"Это (отсутствие света, - ред) ситуация связана с электроподстанцией Южномаша. Там произошел пожар после перепадов напряжения. Большое количество жителей Днепра, живущего у завода, остается без света и тепла. Сегодня уже части жителей дали тепло. Как сообщают коммунальщики , к вечеру будет восстановлен свет", - сказал он.
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