Из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без теле- и радиотрансляции

Об этом сообщает Госкомспецсвязи, – информирует Еспресо.TV .



Жителей призывают воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации (у кого есть такая возможность).



Госкомспецсвязи также советует, кроме эфирного вещания, получить бесплатный доступ к украинским телеканалам.



В частности, на спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.



Также можно просматривать украинские каналы на Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).



Получить информацию можно на ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.



Госкомспецсвязи напоминает, что Действие TV транслирует телемарафон UA вместе, где 24/7 освещается война россии против Украины. Каждый может бесплатно в реальном времени следить за событиями.



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