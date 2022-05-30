Из-за повреждений линий электропередач в Запорожье без электричества остаются 73 населенных пункта

Об этом сообщают в Запорожской ОВА .

"В результате ночных обстрелов был поврежден трансформатор в одной из комплектных трансформаторных подстанций Пологовского районного отделения, обесточен 1 потребитель - юридическое лицо.

По Гуляйпольскому районному отделению ситуация без изменений, из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей проводить аварийно-восстановительные работы невозможно", – говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки ПАО "Запорожьеоблэнерго" возобновило энергоснабжение около 4 тысяч семей Запорожской области.

94 населенных пункта области без газоснабжения. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области.

"За минувшие сутки из-за значительных повреждений распределительных газопроводов среднего давления, полученных в результате обстрела, отключен газораспределительный пункт. Без газоснабжения остались 4 800 потребителей в г. Гуляйполе и с. Зеленое Пологовского района. Кроме того, в с. Юльевка Запорожского района в результате обстрела поврежден вводный газопровод низкого давления", – сообщили в Запорожской ОВА.

Из-за ведения активных боевых действий и недопуска к местам повреждений в других населенных пунктах проводить аварийно-восстановительные работы нет возможности.

О новых повреждениях объектов водопроводно-канализационного хозяйства информация не поступала.

Из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения часть г. Пологи Пологовского района.

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