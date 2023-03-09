Из-за повреждений энергосистемы в нескольких областях вводят плановые графики отключения света, – Укрэнерго
В Укрэнерго рассказали, энергетическая инфраструктура каких регионов больше всего пострадала от массированной атаки РФ 9 марта и где придется ввести графики отключений электроэнергии
Об этом сообщили в телеграм-канале Укрэнерго.
По информации компании, по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация – на Харьковщине и Житомирщине.
В Житомирской области днем удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Однако ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая.
"Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было 6 попаданий ракет и 3 БПЛА", - отметили в Укрэнерго.
Учитывая сложность полученных повреждений, ремонты в этом регионе могут длиться до двух недель. Для обеспечения питания в области вводят график плановых отключений, применяемых оператором системы распределения АО "Житомироблэнерго".
Также введены плановые графики отключений электроэнергии в Одесской области.
В Харьковской области специалисты Укрэнерго работают над возобновлением энергоснабжения. Вечером 9 марта запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатывают резервные схемы запитки потребителей. Ситуацию с энергоснабжением в этом регионе планируют стабилизировать в течение нескольких дней
В Днепровском регионе нет сетевых ограничений.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате ракетного удара 9 марта повреждены объекты генерации в 8 регионах, однако энергосистема остается целостной. К вечеру удалось в полном объеме возобновить электроснабжение в Киеве, в то же время без тепла оставались 30% домов.
- Подробно о последствиях массированной атаки РФ 9 марта и ситуации в разных регионах Украины читайте здесь
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