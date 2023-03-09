Об этом сообщили в телеграм-канале Укрэнерго.

По информации компании, по состоянию на 19:00 самая сложная ситуация – на Харьковщине и Житомирщине.

В Житомирской области днем удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Однако ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая.

"Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области. Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было 6 попаданий ракет и 3 БПЛА", - отметили в Укрэнерго.

Учитывая сложность полученных повреждений, ремонты в этом регионе могут длиться до двух недель. Для обеспечения питания в области вводят график плановых отключений, применяемых оператором системы распределения АО "Житомироблэнерго".

Также введены плановые графики отключений электроэнергии в Одесской области.

В Харьковской области специалисты Укрэнерго работают над возобновлением энергоснабжения. Вечером 9 марта запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатывают резервные схемы запитки потребителей. Ситуацию с энергоснабжением в этом регионе планируют стабилизировать в течение нескольких дней

В Днепровском регионе нет сетевых ограничений.