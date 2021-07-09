Из-за потока мигрантов: власть Литвы начала строить забор на границе с Беларусью
Из-за усиленного потока нелегальных мигрантов Литва начала строить забор на границе с Беларусью
Об этом сообщает литовский сайт 15min.lt, передает " Общественное ".
"Мы установим колючую проволоку, ее будет трудно и опасно преодолевать, поэтому такой барьер позволит сдержать поток мигрантов", - сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.
Мишутис заявил, что военные должны начать установку проволочной ограды, которая будет развернута на участке границы в 30 километров. Заграждения строят в районе Друскининкая. Пограничники в строительство не вовлечены, они лишь обозначили участок, где чаще всего задерживают нелегальных мигрантов.
После того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потока нелегальных мигрантов, с начала года на литовской стороне задержали более 1500 мигрантов, большинство - выходцы из Ирака.
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас надеется, что установленный барьер позволит пограничникам и военным быстрее заметить нелегальных мигрантов:
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