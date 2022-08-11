Из-за потерь в Украине оккупанты планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су–24М, - Громов
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что из-за немалых потерь на поле боя российская армия рассматривает вариант привлечения устаревших моделей истребителей
Об этом Громов рассказал в Медиацентре Украина – Укринформ.
"За последнюю неделю силы ПВО Украины уничтожили 27 воздушных целей. В связи со значительными потерями авиационной техники, оккупанты рассматривают вариант привлечения устаревших бомбардировщиков - Су-24М, которые в течение 2005 - 2018 годов были выведены из боевого состава агрессора", - сказал генерал .
Кроме того, как передает Генштаб, РФ поставляла Китаю самолеты Су-35. При этом из 24 единиц исправными были только 9. Это свидетельствует о низкой эффективности и ненадежности этой техники. Наибольшее количество отказов при эксплуатации этих самолетов приходилось на бортовые системы.
"Самолеты Су-35 также показали низкий уровень живучести. За время полномасштабной агрессии, оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов, это около 24 единиц", - рассказал Громов.
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