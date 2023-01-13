Из-за потерь россиян на временно оккупированную Херсонщину прибыло пополнение военных медиков РФ, - Генштаб

Об этом сообщили в Facebook.

В частности, говорится, что по состоянию на 12 января 2023 года в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

За сутки ВСУ поразили 6 районов сосредоточения российских военных, зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов врага

Сообщается, что украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов врага.

В течение суток враги дважды ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Константиновки на Донетчине

Известно, что в течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: обстановка без существенных изменений, наступательные группировки противника не выявлены. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огирцево, Вовчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Дворичная и Григоровка Харьковской области.

Купянское направление: враг обстреливал районы населенных пунктов Вильшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Лиманское направление: огневому поражению подверглись Макеевка, Невское и Червонопопивка в Луганской области.

Бахмутское направление: противник обстрелял Спирное, Билогоровку, Раздоливку, Яковлевку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар.

Авдеевское направление: огневому влиянию подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское направление: обстреляны Угледар, Времивка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское направление: вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Гуляйпильское, Шевченко, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орихив, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка на Запорожье.

Херсонское направление: обстрелам подверглись пригороды и Херсон.

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине.

За сутки 10 января российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего повреждены дома и автомобили.

11 января российские военные продолжали обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате повреждены предприятие, дома, торговый павильон.

12 января российские военные били по населенным пунктам Харьковской области. В результате есть разрушение жилых домов, пострадали двое мужчин.

В пятницу, 13 января, российские террористы обстреляли из артиллерии и пгт Дворичную в Харьковской области.

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