Из-за постановления Госдумы: У Украины есть момент, чтобы занять более проактивную позицию в Нормандском формате по гуманитарным вопросам, - нардеп Безгин
Народный депутат от "Слуги Народа" Виталий Безгин считает, что обращение Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о признании террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами является моментом, чтобы сделать акцент на гуманитарных вопросах в Нормандском формате
Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"По поводу Нормандского формата, я думаю, чтобы нам более проактивную позицию занять - очень подходящий момент. Если взять предыдущую встречу советников и принимать во внимание позицию господина Козака, Андрей Ермак категорически отказался говорить о прямых переговорах с террористами, на что его уламывали 9 часов ", – отметил Безгин.
По его мнению, это свидетельствует о жесткой проукраинской позиции.
"Почему я говорю, что сейчас нужно воспользоваться моментом. Они не добились этого, а сейчас Госдума РФ предприняла тот шаг, который сделала. Прекрасный момент, чтобы перехватить инициативу и склонять на свою сторону французов и пытаться продавить свой интерес. В "Норманди" есть определенные и гуманитарные вопросы, в частности давно не происходящий обмен пленными, потому что Россия его блокирует. Сейчас с более сильной позицией интенсивно туда заходить", - подытожил он.
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
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