Из-за понедельников ракетные атаки школы Киевщины перевели на "дистанционку"
Школы Киевской области в ближайшие два дня будут работать дистанционно
Об этом сообщает прессслужба Киевской областной военной администрации в Telegram .
"Учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно.
Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона", - говорится в сообщении.
В ОВА уточнили, что детские сады до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.
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- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстерные отключения электроэнергии.
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