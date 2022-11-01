Об этом сообщает прессслужба Киевской областной военной администрации в Telegram .

"Учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно.

Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона", - говорится в сообщении.



В ОВА уточнили, что детские сады до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

В Киеве и ряде областей Украины утром 31 октября раздались взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры .

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстерные отключения электроэнергии.

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