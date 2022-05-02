Из-за полномасштабной войны из Украины выехали более 5,5 млн человек, - ООН
Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что по состоянию на 1 мая 5 563 959 украинцев уехали из Украины из-за вторжения России
Об этом написали на сайте организации.
Больше всего украинцев переехали в Польшу - 3 миллиона 56 тысяч. На втором месте Румыния - 825 тысяч наших граждан. В Россию прибыла 681 тыс. беженцев.
В другие страны выехали:
- в Венгрию - 530 157;
- в Молдову - 447 604;
- в Словакию - 379 447;
- в Республику Беларусь - 25 002.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ожидает , что в этом году из Украины уедут около 8,3 миллиона человек.
- В Эстонию прибывают украинские беженцы, ранее вывезенные в Россию.
- По состоянию на 30 апреля в Эстонии зарегистрировано более 34 тыс. беженцев из Украины. Большинство беженцев въезжают в Эстонию через пограничные переходы из России.
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