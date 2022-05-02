Из-за полномасштабной войны из Украины выехали более 5,5 млн человек, - ООН

Об этом написали на сайте организации.



Больше всего украинцев переехали в Польшу - 3 миллиона 56 тысяч. На втором месте Румыния - 825 тысяч наших граждан. В Россию прибыла 681 тыс. беженцев.

В другие страны выехали:

в Венгрию - 530 157;

в Молдову - 447 604;

в Словакию - 379 447;

в Республику Беларусь - 25 002.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ожидает , что в этом году из Украины уедут около 8,3 миллиона человек.