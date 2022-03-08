Из-за полномасштабного вторжения России в Украину не работает 61 больница, - Ляшко
За 13 дней войны армия РФ вывела из строя 61 больницу в Украине
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарфона.
"Террористы из страны-агрессора вывели из строя 61 нашу больницу. Но благодаря активной работе разных служб многие из этих больниц продолжают работать", - рассказал Ляшко.
Он добавил, что в Изюме на Харьковщине россияне полностью уничтожили новое приемное отделение.
"Это нарушает все конвенции, в том числе и Женевскую. Нельзя во время боевых действий обстреливать больницы. У нас затруднены поставки лекарства на оккупированные территории. Агрессор не допускает нас", - подчеркнул министр.
Также Ляшко рассказал, что большинство аптек работают в Украине, а цены контролируются.
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