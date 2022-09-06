Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 5718 мирных жителей, 8199 ранены, - ООН

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В отчете учреждения говорится, что причиной большинства смертей или повреждений является применение оружия с большой зоной поражения – артиллерии, реактивных систем залпового огня, нанесения ракетных и авиационных ударов.

Среди убитых по всей территории Украины – 2214 мужчин, 1526 женщин, 151 девочка и 186 мальчиков, а также 35 детей и 1606 взрослых, пол которых не установлен.

Среди раненых - 1693 мужчины, 1250 женщин, 179 девушек и 245 мальчиков, а также 211 детей и 4621 взрослый, по полу которых у учреждения нет данных.

Отчет также включает данные за август 2022 года. Так, с 1 по 31 августа УВКПЧ ООН зафиксировало 1162 пострадавших и погибших от российской агрессии мирных жителей Украины. Среди них:

294 убитых (80 мужчин, 79 женщин, 3 девочки, 6 мальчиков и 126 взрослых, пол которых пока неизвестен);

868 пострадавших (217 мужчин, 186 женщин, 22 девочки, 17 парней, а также 15 детей и 411 взрослых, пол которых пока неизвестен).

По данным ООН, на подконтрольных Украине территориях в результате агрессии РФ в августе погибли 228 человек, ранены 631 мирный житель. На временно оккупированных Россией территориях погибли 66 гражданских, ранены - 237.

В августовской статистике ООН говорится, что из-за взрывного оружия большой зоны поражения на территории Украины погибли 287 мирных жителей, 821 были ранены. Из-за мин и других взрывоопасных остатков войны 47 человек ранены, 7 - погибли.

УВКПЧ отмечает, что фактические цифры, вероятно, значительно выше представленных в отчете, поскольку получение информации с мест, где продолжаются интенсивные бои, отложено. Кроме того, многие данные ожидают подтверждения - речь идет, в частности, о Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Ранее Нацполиция сообщила , что в Буче в гараже были обнаружены останки казненных российской армией людей.

5 сентября в Донецкой области кафиры ранили четырех мирных жителей.