Из-за полномасштабного вторжения РФ 6,2 млн украинцев находятся за границей, - Минэкономики
Около 6,2 млн украинцев находятся за границей вследствие полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ.
"В министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - сказала Бережная.
Чиновница отметила, что сведения о количестве украинцев за рубежом отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.
"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – рассказала Бережная.
Замминистра добавила, что в Украине зарегистрировано более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.
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