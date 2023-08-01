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Из-за полномасштабного вторжения РФ 6,2 млн украинцев находятся за границей, - Минэкономики

1 августа, 2023 вторник
00:08
Война с Россией

Около 6,2 млн украинцев находятся за границей вследствие полномасштабного вторжения России в Украину

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ.

"В министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - сказала Бережная.

Чиновница отметила, что сведения о количестве украинцев за рубежом отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – рассказала Бережная.

Замминистра добавила, что в Украине зарегистрировано более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.

  • Ранее Канада открыла программу стипендий для украинских студентов-беженцев.
  • Латвия продлила срок временной защиты украинских беженцев.
  • Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины.
  • Болгария продолжила программу господдержки по размещению украинских беженцев.
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