Из-за полномасштабного вторжения более 150 тысяч харьковчан лишились крыши над головой
В Харькове разрушено около 5 тысяч домов, в результате чего более 150 тысяч харьковчан остались без крова
Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов .
Он отметил, что из 5 тысяч разрушенных домов 500 совсем не подлежат восстановлению.
Терехов также сообщил, что за прошедший год удалось отстроить 200 домов, еще 60 находятся в работе. По плану их должны закончить к началу отопительного сезона.
"На все это средств не хватает, не все зависит от нас, а еще и от финансовых возможностей, человеческих ресурсов", - отметил мэр.
- Утром 16 августа в городе Харьков прогремели взрывы : в Воздушных силах заявили о сбитии трех вражеских "шахедов" над областью.
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