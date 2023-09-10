Из-за полномасштабного вторжения более 150 тысяч харьковчан лишились крыши над головой

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов .

Он отметил, что из 5 тысяч разрушенных домов 500 совсем не подлежат восстановлению.

Терехов также сообщил, что за прошедший год удалось отстроить 200 домов, еще 60 находятся в работе. По плану их должны закончить к началу отопительного сезона.

"На все это средств не хватает, не все зависит от нас, а еще и от финансовых возможностей, человеческих ресурсов", - отметил мэр.