Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что потребление электричества 22 января несколько больше, чем в предыдущий день: дефицит мощности в энергосистеме остается значительным из-за похолодания.

Несмотря на это, благодаря выходным Укрэнерго довело увеличенные лимиты потребления в областные энергоснабжающие компании, которые действуют все еще круглосуточно.

"Напоминаем, каждое облэнерго (перечень здесь ) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - резюмировали в компании.

Днем ранее в Укрэнерго напоминали , что из-за российской атаки на украинскую энергосистему 14 января повреждены тепловые электростанции, дефицит мощности в системе все еще существенный.

По состоянию на 22 января более 150 городов и сел в Херсонской области по сей день не имеют энергоснабжения, это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.

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