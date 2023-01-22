Из-за похолодания несколько увеличилось потребление электричества, в энергосистеме - дефицит, - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в энергосистеме увеличилось: это произошло из-за холодной погоды. Однако благодаря выходным лимиты увеличили, свет будут выключаться меньше
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что потребление электричества 22 января несколько больше, чем в предыдущий день: дефицит мощности в энергосистеме остается значительным из-за похолодания.
Несмотря на это, благодаря выходным Укрэнерго довело увеличенные лимиты потребления в областные энергоснабжающие компании, которые действуют все еще круглосуточно.
"Напоминаем, каждое облэнерго (перечень здесь ) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - резюмировали в компании.
- Днем ранее в Укрэнерго напоминали , что из-за российской атаки на украинскую энергосистему 14 января повреждены тепловые электростанции, дефицит мощности в системе все еще существенный.
- По состоянию на 22 января более 150 городов и сел в Херсонской области по сей день не имеют энергоснабжения, это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное