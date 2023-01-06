Из-за погоды в этот уик-энд киевлян ждут отключения света по графикам, - гендиректор Yasno
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в эти выходные на отключение света повлияют погодные условия
Об этом Коваленко написал в Фейсбуке.
"Сегодня Киев отключали по графикам. Обычно на выходные у коллег есть возможность подавать больше электроэнергии для потребления. Этот уикенд не должен быть исключением, но есть одно но. Погода. С сегодняшнего дня на несколько суток прогнозируют значительное похолодание", - заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, каждые -5 градусов – это +250 МВт к потреблению электроэнергии.
"Сейчас объемы, предоставляемые населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаватты. Поэтому на выходных, вероятнее всего, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными. Помните, что из-за морозов могут случаться и локальные аварии. Поэтому будьте внимательны. Осторожно используйте электроприборы и не включайте в розетку все сразу", - говорится в сообщении.
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