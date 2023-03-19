Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Также наблюдается сворачивание поисковой операции в районе, где произошел воздушный инцидент. Они там кое-что выискивали, но погода и время не способствуют продолжению этих работ", - сказала она.

Гуменюк также отметила, что корабли РФ продолжают маневрировать в Черном море, однако держатся подальше от украинского берега, чтобы не попасть под поражение украинским оружием.