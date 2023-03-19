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Из-за погоды россияне прекращают поиски сбитого в Черном море американского беспилотника, - Гуменюк

19 мартa, 2023 воскресенье
13:52
война с Россией

Глава Объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что из-за погодных условий россияне сворачивают поиски сбитого американского беспилотника в Черном море

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Также наблюдается сворачивание поисковой операции в районе, где произошел воздушный инцидент. Они там кое-что выискивали, но погода и время не способствуют продолжению этих работ", - сказала она.

Гуменюк также отметила, что корабли РФ продолжают маневрировать в Черном море, однако держатся подальше от украинского берега, чтобы не попасть под поражение украинским оружием.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • 15 марта в Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
  • NBC заявляет, что в Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
Россия
США
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