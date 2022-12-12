Из-за погодных условий задерживается ряд поездов
В понедельник, 12 декабря, из-за сложных погодных условий на Западе Украины задерживаются поезда
Об этом сообщает в Telegram Укрзализныця.
"В районах польской, венгерской и словацкой границ некоторые поезда "Укрзализныци" до сих пор преодолевают задержки", - говорится в сообщении.
Наибольшие опоздания зафиксированы у следующих поездов:
№716/715 Перемышль — Киев на 8 ч 35 мин;
№706/705 Перемышль — Киев на 3 ч 51 мин;
№32/31 Перемышль — Запорожье на 1 ч 20 мин;
№45/46 Харьков — Ужгород на 1 ч 18 мин;
№90/89 Перемышль — Киев на 1 час 01 мин.
"Поезда венгерского формирования Захонь - Чоп и словацкого формирования Кошице - Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут", - добавили в УЗ.
Перевозчик отмечает, что при задержке движение поездов не останавливается, для перестраховки применяют резервные тепловозы.
- Ранее в Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда в случае длительного блекаута и что делать с билетами.
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