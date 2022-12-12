Об этом сообщает в Telegram Укрзализныця.

"В районах польской, венгерской и словацкой границ некоторые поезда "Укрзализныци" до сих пор преодолевают задержки", - говорится в сообщении.

Наибольшие опоздания зафиксированы у следующих поездов:

№716/715 Перемышль — Киев на 8 ч 35 мин;

№706/705 Перемышль — Киев на 3 ч 51 мин;

№32/31 Перемышль — Запорожье на 1 ч 20 мин;

№45/46 Харьков — Ужгород на 1 ч 18 мин;

№90/89 Перемышль — Киев на 1 час 01 мин.

"Поезда венгерского формирования Захонь - Чоп и словацкого формирования Кошице - Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут", - добавили в УЗ.

Перевозчик отмечает, что при задержке движение поездов не останавливается, для перестраховки применяют резервные тепловозы.

Ранее в Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда в случае длительного блекаута и что делать с билетами.

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