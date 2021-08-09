Из-за погодных условий обесточены 49 населенных пунктов в двух областях

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .



По состоянию на утро 9 августа из-за грозы остаются обесточенными 49 населенных пунктов.



47 населенных пунктов без света в Закарпатской области и 2 - в Сумской. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

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