Об этом Укринформу сказал городской глава Олешек Евгений Рыщук.

"Уже есть жертвы – утопленники, они начали массово уплывать", – сообщил он.

По его информации, ему известно, что в больницу сегодня привезли восемь тел. Также свидетели сообщили о том, что на одной из улиц через окно дома видно плавающее тело.