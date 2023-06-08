Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в оккупированных Олешках утонули по меньшей мере 8 человек, - мэр
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в оккупированных Олешках Херсонской области утонули по меньшей мере восемь человек. Их тела 8 июня привезли в больницу
Об этом Укринформу сказал городской глава Олешек Евгений Рыщук.
"Уже есть жертвы – утопленники, они начали массово уплывать", – сообщил он.
По его информации, ему известно, что в больницу сегодня привезли восемь тел. Также свидетели сообщили о том, что на одной из улиц через окно дома видно плавающее тело.
- Ранее мэр Олешек сообщал о трех погибших в результате затопления населенного пункта. Оккупанты не разрешали жителям эвакуироваться.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
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