Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими военными, на данный момент вымываются с земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря. Помогите сохранить культурное наследие Украины и памятники археологии Херсонщины", - пишет ОВА.

Если вы нашли исторические артефакты – просьба немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке.

Контактный номер телефона музея: 0663551407.