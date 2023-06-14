Из-за подрыва Россией ГЭС из курганов Херсонщины вымывает артефакты: ОВА объяснила, что делать с находками
В Херсонской областной военной администрации объяснили, что делать, если вы обнаружили исторические артефакты после подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими военными, на данный момент вымываются с земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря. Помогите сохранить культурное наследие Украины и памятники археологии Херсонщины", - пишет ОВА.
Если вы нашли исторические артефакты – просьба немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке.
Контактный номер телефона музея: 0663551407.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь.
- 14 июня депутаты Европейского парламента осудили подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и назвали это военным преступлением РФ, которое будет иметь последствия.
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