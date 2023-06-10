Из-за подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пропавшими без вести числятся 27 человек. Пять человек погибли
Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.
Отмечается, что в Херсонской области подтоплены 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной.
По данным МВД, в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий 11 человек получили ранения, 4 человека погибли. Эвакуированы 2620 человек, из которых 160 - дети.
В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. Один человек погиб.
В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение более 89 тысяч человек в 26 населенных пунктах. Организован подвоз питьевой и технической воды.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине, что повлекло за собой массовый мор рыбы. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду, 7 июня, подтопления держались в четырех районах Николаева.
По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.
В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.
Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров.
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