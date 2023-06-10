Из-за подрыва Каховской ГЭС полностью заблокирован подъезд к селу Николаевской области, где проживают 379 человек
В Николаевской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС полностью отрезаны подъезды к селу Афанасовка Снигиревской общины, где проживают 379 человек
Об этом сообщили в ГСЧС.
В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС частично подтоплены 31 населенный пункт - 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств.
"Полностью отрезаны подъезды к с. Афанасовка Снигиревской ТО, где проживает 379 жителей", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что двумя оперативными группами спасателей осуществляется мониторинг ситуации и уточнение информации. Также были привлечены 4 мотопомпы для дежурства в качестве аварийных насосов на насосной станции резервного водозабора Николаева.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
Также, по данным Минкульта, на временно оккупированной территории Херсонской области дом-музей выдающейся художницы Полины Райко, вероятно, оказался под водой.
Тем временем Львовщина готовится принимать эвакуированных жителей Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Первые прибывают своими силами, кое-кого уже принял Убежище "Твоя опора". Кроме того, власти Львова пообещали реагировать на спекулянтов в случае повышения цен на жилье из-за подрыва Каховской ГЭС.
Также в Херсоне с гуманитарной миссией находится команда львовского Дома спасенных животных, они спасают четвероногих, страдающих подрывом Каховской ГЭС.
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