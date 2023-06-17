Из-за подрыва Каховской ГЭС Нацпарки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" превращаются в пустыню
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Национальные парки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Ожидается, что площадь суши в этих парках увеличится примерно вдвое, что составляет тысячи гектаров. "Великий Луг" увеличится более чем на 7 тысяч гектаров, а парк "Каменская Сечь" - на 5,5 тысячи гектаров.
Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Отмечается, что Государственная экологическая инспекция Украины уже посчитала ориентировочный ущерб для этих территорий:
- "Великий Луг" - более 15 млрд гривен
- "Каменская Сечь" – более 73 млрд гривен.
Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
"Парадокс, когда сегодня весь цивилизованный мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами и направляет усилия против этой проблемы, мы говорим о последствиях российского террора на украинской земле. Мир не имеет права простить этот экологический террор стране-агрессору", - отмечает глава Министерства защиты окружающей среды Руслан Стрелец.
- Власти Одессы запретили жителям купаться в водоемах области и ловить рыбу. В воде обнаружили большое количество опасных инфекций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное