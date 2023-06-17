Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Ожидается, что площадь суши в этих парках увеличится примерно вдвое, что составляет тысячи гектаров. "Великий Луг" увеличится более чем на 7 тысяч гектаров, а парк "Каменская Сечь" - на 5,5 тысячи гектаров.

Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Отмечается, что Государственная экологическая инспекция Украины уже посчитала ориентировочный ущерб для этих территорий:

"Великий Луг" - более 15 млрд гривен

"Каменская Сечь" – более 73 млрд гривен.

Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

"Парадокс, когда сегодня весь цивилизованный мир отмечает День борьбы с опустыниванием и засухами и направляет усилия против этой проблемы, мы говорим о последствиях российского террора на украинской земле. Мир не имеет права простить этот экологический террор стране-агрессору", - отмечает глава Министерства защиты окружающей среды Руслан Стрелец.