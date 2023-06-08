Из-за подрыва Каховской ГЭС эвакуировано более 2,3 тыс. человек, - МВД

Об этом в телеграмме сообщает пресс-служба МВД.

В Министерстве рассказали, что по состоянию на 18:00 из зоны подтопления эвакуировано 2339 человек, из них 120 детей:

микрорайон "Корабел" – 1 765

Корабельный район, г. Херсон – 210

Днепровский район, г. Херсон – 27

Суворовский район, г. Херсон – 10

Чернобаевка – 3

Калининское – 27

Бобровый Угол – 4

Краснолюбецкое - 14

Завещание – 5

Тягинка – 41

Бургунка – 10

Никольское – 10

Казачье – 4

Садовое – 75

Понятиевка – 4

Львове – 3

Белозерка – 19

Ингулец – 89

Ясна Поляна – 4

Дарьевка – 5

Токаревка – 2

Львове – 3.

Спасены 563 человека, из них 28 детей. Оказана психологическая помощь 201 человеку. Развернута работа 9 эвакуационных пунктов. С начала работ в Службу спасения поступило 856 обращений граждан.

По предварительной информации, на правом берегу Днепра всего подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов.

Согласно данным спасателей, к ликвидации последствий привлечены около 1 817 человек и более 345 ед. техники, из них от ГСЧС - 809 спасателей и 171 единицу техники, 45 плавсредств.