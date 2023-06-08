Из-за подрыва Каховской ГЭС эвакуировано более 2,3 тыс. человек, - МВД
В результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС пришлось эвакуировать более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей
Об этом в телеграмме сообщает пресс-служба МВД.
В Министерстве рассказали, что по состоянию на 18:00 из зоны подтопления эвакуировано 2339 человек, из них 120 детей:
- микрорайон "Корабел" – 1 765
- Корабельный район, г. Херсон – 210
- Днепровский район, г. Херсон – 27
- Суворовский район, г. Херсон – 10
- Чернобаевка – 3
- Калининское – 27
- Бобровый Угол – 4
- Краснолюбецкое - 14
- Завещание – 5
- Тягинка – 41
- Бургунка – 10
- Никольское – 10
- Казачье – 4
- Садовое – 75
- Понятиевка – 4
- Львове – 3
- Белозерка – 19
- Ингулец – 89
- Ясна Поляна – 4
- Дарьевка – 5
- Токаревка – 2
- Львове – 3.
Спасены 563 человека, из них 28 детей. Оказана психологическая помощь 201 человеку. Развернута работа 9 эвакуационных пунктов. С начала работ в Службу спасения поступило 856 обращений граждан.
По предварительной информации, на правом берегу Днепра всего подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов.
Согласно данным спасателей, к ликвидации последствий привлечены около 1 817 человек и более 345 ед. техники, из них от ГСЧС - 809 спасателей и 171 единицу техники, 45 плавсредств.
- Напомним, во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена.
- По состоянию на 7 июня, было подтоплено 29 населенных пунктов, из них 19 – на подконтрольной Украине территории, а 10 – под временной оккупацией. Эвакуировано 1560 человек.
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