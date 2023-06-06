Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риск подтопления Херсонской ТЭЦ
Из-за подрыва Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, есть риски подтопления Херсонской ТЭЦ. В Херсоне уже обесточены почти 12 тысяч потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов на Херсонщине, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры", – говорится в сообщении.
В то же время, угрозы для Запорожской АЭС пока нет.
В целом, угроз для стабильности электроснабжения Украины нет. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, отметили в Минэнерго.
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