В Николаеве отменили выступление рэпера "Серёги"

Об этом сообщил начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров в Facebook.



"В связи с изменениями в гастрольном графике выступление исполнителя"Серёги "в городе Николаеве 11 сентября отменяется", - написал Любаров.

Выступление рэпера вызвало возмущение среди патриотически настроенных николаевцев в соцсетях.

Николаевский активист, участник войны на востоке Илья Зелинский, написал: "Это не шутка? Рэпер Серёга, публично поддерживает Лукашенко, поет дифирамбы белорусскому тирану, который угрожает Украине ... приедет поздравлять с Днем рождения украинский город?".

Отметим, что рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега, выразил поддержку Александру Лукашенко.