В Николаеве отменили выступление рэпера "Серёги"
После негативного огласки в соцсетях в Николаеве отменили выступление на Дне города белорусского певца Сергея Пархоменко ( "Серёги")
Об этом сообщил начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров в Facebook.
"В связи с изменениями в гастрольном графике выступление исполнителя"Серёги "в городе Николаеве 11 сентября отменяется", - написал Любаров.
Выступление рэпера вызвало возмущение среди патриотически настроенных николаевцев в соцсетях.
Николаевский активист, участник войны на востоке Илья Зелинский, написал: "Это не шутка? Рэпер Серёга, публично поддерживает Лукашенко, поет дифирамбы белорусскому тирану, который угрожает Украине ... приедет поздравлять с Днем рождения украинский город?".
- Отметим, что рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега, выразил поддержку Александру Лукашенко.
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