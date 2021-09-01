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В Николаеве отменили выступление рэпера "Серёги"

1 сентября, 2021 среда
22:26
Общество

После негативного огласки в соцсетях в Николаеве отменили выступление на Дне города белорусского певца Сергея Пархоменко ( "Серёги")

Об этом сообщил начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров в Facebook.

"В связи с изменениями в гастрольном графике выступление исполнителя"Серёги "в городе Николаеве 11 сентября отменяется", - написал Любаров.

Выступление рэпера вызвало возмущение среди патриотически настроенных николаевцев в соцсетях.

Николаевский активист, участник войны на востоке Илья Зелинский, написал: "Это не шутка? Рэпер Серёга, публично поддерживает Лукашенко, поет дифирамбы белорусскому тирану, который угрожает Украине ... приедет поздравлять с Днем рождения украинский город?".

  • Отметим, что рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега, выразил поддержку Александру Лукашенко.

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