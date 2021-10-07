Из-за периода пиковых выплат: международные резервы Украины в сентябре снизились до почти $ 29 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.



Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $ 28,7 млрд. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.



В Пресс-служба отметили, что общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $ 2600000. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций (ОВГЗ) было направлено $ 2500000, а на обслуживание внутренних гособлигаций (ОВГЗ ) - $ 2100000.



В то же время, валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $ 216 900 000.



Кроме того, стоимость финансовых инструментов вследствие их переоценки за изменения рыночной стоимости и курсов валют, уменьшилась на $ 202 млн.



В пресс-службе также отметили, что в сентябре предложение валюты на межбанковском валютном рынке преимущественно превышало спрос. Это позволило НБУ выкупить в резервы $ 146 600 000. В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний регулятор продал $ 7 млн. В общем, отметили в пресс-службе, в сентябре 2021 чистая покупка валюты НБУ составила $ 139 , 6 млн.



В общем, отметили в регуляторе, текущий объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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