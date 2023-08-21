Из-за переплат военному государству нанесен ущерб на 5,3 млн грн: экс-начальнику пограничного отряда сообщили о подозрении
По данным следствия, военным Херсонского пограничного отряда незаконно начислили и выплатили возросшее денежное вознаграждение
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
По данным следствий, подозреваемый с марта по июль 2022 года во время временной оккупации Херсонщины не проверял наличие на службе личного состава пограничного отряда.
Военнослужащим незаконно начислили и выплатили увеличенное дополнительное денежное вознаграждение, хотя они отсутствовали в части и не выполняли задачи по защите нацбезопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии.
Поэтому, как сообщают прокуроры, государству нанесен ущерб на общую сумму 5,3 млн грн.
Бывшему начальнику Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины)
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: Офис Генерального прокурора
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Командование одной из бригад Нацгвардии в Киевской области подозревается в безосновательном начислении премий на сумму 4 млн грн за якобы участие в боях на передовой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.26
- EUR Покупка 40.96Продажа 42.02
- Актуальное
- Важное