Из-за переплат военному государству нанесен ущерб на 5,3 млн грн: экс-начальнику пограничного отряда сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствий, подозреваемый с марта по июль 2022 года во время временной оккупации Херсонщины не проверял наличие на службе личного состава пограничного отряда.

Военнослужащим незаконно начислили и выплатили увеличенное дополнительное денежное вознаграждение, хотя они отсутствовали в части и не выполняли задачи по защите нацбезопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии.

Поэтому, как сообщают прокуроры, государству нанесен ущерб на общую сумму 5,3 млн грн.

Бывшему начальнику Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины)

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: Офис Генерального прокурора

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.